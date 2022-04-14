LibertAI (LTAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i LibertAI (LTAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LibertAI (LTAI) Information LibertAI is a decentralized AI platform built on the Aleph.im decentralized cloud network. It combines AI inferences on top of confidential virtual machines (VMs) to ensure true DePIN privacy and incentivizes user feedback for LLM development. LibertAI aligns open-source AI models with transparent parameters and datasets, ensuring verifiable and confidential AI decision-making. It offers secure and private AI services. Officiel hjemmeside: https://LibertAI.io/ Hvidbog: https://libertai.io/Litepaper_0624_v2.pdf Køb LTAI nu!

LibertAI (LTAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LibertAI (LTAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M Samlet udbud $ 24.35M $ 24.35M $ 24.35M Cirkulerende forsyning $ 16.76M $ 16.76M $ 16.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.94M $ 3.94M $ 3.94M Alle tiders Høj: $ 0.807171 $ 0.807171 $ 0.807171 Alle tiders Lav: $ 0.081456 $ 0.081456 $ 0.081456 Nuværende pris: $ 0.161976 $ 0.161976 $ 0.161976 Få mere at vide om LibertAI (LTAI) pris

LibertAI (LTAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LibertAI (LTAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LTAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LTAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LTAI's tokenomics, kan du udforske LTAI tokens live-pris!

LTAI Prisprediktion Vil du vide, hvor LTAI måske er på vej hen? Vores LTAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LTAI Tokens prisprediktion nu!

