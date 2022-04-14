LGCY Network (LGCY) Tokenomics

Få vigtig indsigt i LGCY Network (LGCY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
LGCY Network (LGCY) Information

LGCY Network is a Layer 1, proof-of-stake, decentralized network. Supernova Mainnet handles 10.000 transactions per second at an average cost of 0,01$ per transaction.

LGCY Network is a DPoS, open-source blockchain protocol with industry-leading transaction speed and flexible utility. Running on the Libertas Protocol, the network aims to be the most decentralized dApp blockchain in the world.

Bringing true decentralization with DPoS by implementing the Libertas Protocol to the Governing Bodies (GBs) system of governance. By splitting up the 27 GBs into three branches, limiting the power of each, and introducing terms to the governance system, no single large token holder will be able to gain an unbalanced amount of power.

Officiel hjemmeside:
https://lgcy.network/

LGCY Network (LGCY) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LGCY Network (LGCY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 14.64K
Samlet udbud
$ 25.30B
Cirkulerende forsyning
$ 12.31B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 30.10K
Alle tiders Høj:
$ 0.02085432
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
LGCY Network (LGCY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for LGCY Network (LGCY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal LGCY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange LGCY tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår LGCY's tokenomics, kan du udforske LGCY tokens live-pris!

LGCY Prisprediktion

Vil du vide, hvor LGCY måske er på vej hen? Vores LGCY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.