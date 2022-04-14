Leverj Gluon (L2) Tokenomics Få vigtig indsigt i Leverj Gluon (L2), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Leverj Gluon (L2) Information Leverj decentralizes the most desirable features of derivatives trading by implementing them in cryptocurrencies and eliminating points of friction. With a tight focus on derivatives trading and the supporting ecosystem, Leverj has taken the approach of defining the product first. We have built a functioning exchange with a usable UI (user interface), decentralized identity, and provable audit. We plan to decentralize the back-end and add ecosystem features that will enable large players to move into the cryptocurrency world. Officiel hjemmeside: https://www.leverj.io/ Køb L2 nu!

Leverj Gluon (L2) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Leverj Gluon (L2), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 278.64K $ 278.64K $ 278.64K Samlet udbud $ 219.54M $ 219.54M $ 219.54M Cirkulerende forsyning $ 219.54M $ 219.54M $ 219.54M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 278.64K $ 278.64K $ 278.64K Alle tiders Høj: $ 0.273661 $ 0.273661 $ 0.273661 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00126813 $ 0.00126813 $ 0.00126813 Få mere at vide om Leverj Gluon (L2) pris

Leverj Gluon (L2) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Leverj Gluon (L2) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal L2 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange L2 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår L2's tokenomics, kan du udforske L2 tokens live-pris!

L2 Prisprediktion Vil du vide, hvor L2 måske er på vej hen? Vores L2 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se L2 Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!