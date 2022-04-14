Let that sink in (SINK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Let that sink in (SINK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Let that sink in (SINK) Information The project, Let that sink in $SINK, draws inspiration from Elon Musk's humorous tweet where he held a sink, symbolizing "Let that sink in." It’s a playful, meme-driven initiative with a lighthearted approach, aimed at engaging the online community in a fun, relatable way. The $SINK token represents a way for people to participate in meme culture while also supporting a project that’s building a community around humor and tech-inspired satire. By leveraging the viral potential of humor, $SINK aims to create a memorable and entertaining space within the crypto ecosystem. Officiel hjemmeside: https://sinktoken.com/ Køb SINK nu!

Let that sink in (SINK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Let that sink in (SINK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 59.61K Samlet udbud $ 799.65M Cirkulerende forsyning $ 799.65M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 59.61K Alle tiders Høj: $ 0.00507815 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Let that sink in (SINK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Let that sink in (SINK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SINK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SINK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SINK's tokenomics, kan du udforske SINK tokens live-pris!

