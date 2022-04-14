Let me do it for you (NOSE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Let me do it for you (NOSE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Let me do it for you (NOSE) Information Inspired by the globally viral TikTok meme, $NOSE captures the heart of internet culture and community. At its core, $NOSE represents the iconic "Let me do it for you" meme featuring the lovable borzoi dog with an exceptionally long nose. This meme isn’t just about a quirky image—it embodies a spirit of determination, selflessness, and humor. The borzoi's long nose symbolizes its ability to tackle challenges and "reach" goals that seem impossible, all while bringing a smile to people's faces. Officiel hjemmeside: https://www.x.com/nosecto Køb NOSE nu!

Let me do it for you (NOSE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Let me do it for you (NOSE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.18K $ 10.18K $ 10.18K Samlet udbud $ 997.57M $ 997.57M $ 997.57M Cirkulerende forsyning $ 974.57M $ 974.57M $ 974.57M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.42K $ 10.42K $ 10.42K Alle tiders Høj: $ 0.0023184 $ 0.0023184 $ 0.0023184 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Let me do it for you (NOSE) pris

Let me do it for you (NOSE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Let me do it for you (NOSE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NOSE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NOSE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NOSE's tokenomics, kan du udforske NOSE tokens live-pris!

NOSE Prisprediktion Vil du vide, hvor NOSE måske er på vej hen? Vores NOSE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

