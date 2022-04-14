Let me do it for you (NOSE) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Let me do it for you (NOSE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Let me do it for you (NOSE) Information

Inspired by the globally viral TikTok meme, $NOSE captures the heart of internet culture and community. At its core, $NOSE represents the iconic "Let me do it for you" meme featuring the lovable borzoi dog with an exceptionally long nose. This meme isn’t just about a quirky image—it embodies a spirit of determination, selflessness, and humor. The borzoi's long nose symbolizes its ability to tackle challenges and "reach" goals that seem impossible, all while bringing a smile to people's faces.

Officiel hjemmeside:
https://www.x.com/nosecto

Let me do it for you (NOSE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Let me do it for you (NOSE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 10.18K
Samlet udbud
$ 997.57M
Cirkulerende forsyning
$ 974.57M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 10.42K
Alle tiders Høj:
$ 0.0023184
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
Let me do it for you (NOSE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Let me do it for you (NOSE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal NOSE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange NOSE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår NOSE's tokenomics, kan du udforske NOSE tokens live-pris!

NOSE Prisprediktion

Vil du vide, hvor NOSE måske er på vej hen? Vores NOSE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.