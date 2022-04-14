Let Him Cook ($COOK) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Let Him Cook ($COOK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Let Him Cook ($COOK) Information

Let Him Cook is a slang phrase that means to freely let a person do something they are good at.

Let Him Cook is one of the most popular sayings to every hit social media. We Figured why not have it as a Solana token. With over 500 Million posts on TikTok alone, it was clear, that Let Him Cook is Loved by the masses.

The True Purpose and function of the project is to spread the love of the saying for all the masses in the crypto ecosystem. $COOK Is ran by the people, for the people as a Community take over.

$COOK is a Memecoin launched Via Pump.Fun on the Solana Ecosystem.

https://www.lethimcook.art/

Let Him Cook ($COOK) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Let Him Cook ($COOK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 604.78K
$ 604.78K$ 604.78K
Samlet udbud
$ 998.73M
$ 998.73M$ 998.73M
Cirkulerende forsyning
$ 998.73M
$ 998.73M$ 998.73M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 604.78K
$ 604.78K$ 604.78K
Alle tiders Høj:
$ 0.01564695
$ 0.01564695$ 0.01564695
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00060555
$ 0.00060555$ 0.00060555

Let Him Cook ($COOK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Let Him Cook ($COOK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal $COOK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange $COOK tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår $COOK's tokenomics, kan du udforske $COOK tokens live-pris!

$COOK Prisprediktion

Vil du vide, hvor $COOK måske er på vej hen? Vores $COOK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

