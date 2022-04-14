Lemonrocks (LEMON) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lemonrocks (LEMON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lemonrocks (LEMON) Information Introducing LemonRocks. Where innovators find tools to shape the future, and backers discover the next big thing. One Platform For All Builders Access an extensive selection of data models and AI resources designed for builders and early-stage investors. Start-Up Data 2.0 Cross-referenced with ML, and verified by the community. We track GitHub activity, AppStore stats, CMC, stock prices, roadmaps, user traffic, and extensive metrics. LemonLink Connecting startups and investors with AI-driven precision, easy access to vital templates, agreements, and checklists, ensuring efficient support throughout the process. The Lemon AI The Lemon is your personal start-up assistant. Designed for quick access to information and personalized assistance, The Lemon enhances your experience in navigating the start-up and data ecosystem. Builders Hub The Builders Hub is a collaborative space to build, grow, and win grants for promising Web3 projects. Officiel hjemmeside: http://www.lemonrocks.com/ Køb LEMON nu!

Lemonrocks (LEMON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lemonrocks (LEMON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 185.73K Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 185.73K Alle tiders Høj: $ 0.04140239 Alle tiders Lav: $ 0.00009068 Nuværende pris: $ 0.00018573

Lemonrocks (LEMON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lemonrocks (LEMON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LEMON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LEMON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LEMON's tokenomics, kan du udforske LEMON tokens live-pris!

