LeisureMeta (LM) Tokenomics Få vigtig indsigt i LeisureMeta (LM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LeisureMeta (LM) Information LeisureMetaverse issued its own utility token, LM token to energize trade of NFTs and increase the valuation of NFTs. LeisureMetaverse operates its own blockchain, but the LM token in LeisureMetaverse and the ERC20 LM token on Ethereum are interchangeable through the gateway between LeisureMetaverse and Ethereum. As an NFT minting & trading DAO platform, the Leisure metaverse platform is designed to overcome limitations of existing blockchain platforms such as scalability, gas fee and awkward UX. Using Tendermint style proof of stake PoS) based Byzantine Fault Tolerant BFT) consensus algorithm, LeisureMeta chain has attained 1,000 TPS and transaction finality at once. The Bloom filter is used to distinguish known transactions between individual nodes to enhance the efficiency of networking by transmitting unknown transactions only. With multiple private key paring system, the UX was improved by assigning individual private keys for user"s each device. LeisureMeta blockchain reduced the block time to 1 sec with Conflict free Replicated Data Type (CRDT) structure to eliminate the ordering between intra block transactions. Consequently, the computing power required for blockmaking process has been significantly minimized. Officiel hjemmeside: https://leisuremeta.io/ Hvidbog: https://github.com/leisuremeta/whitepaper/blob/main/LM_WP_v2.2_Eng.pdf Køb LM nu!

LeisureMeta (LM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LeisureMeta (LM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.82M $ 7.82M $ 7.82M Samlet udbud $ 4.67B $ 4.67B $ 4.67B Cirkulerende forsyning $ 3.17B $ 3.17B $ 3.17B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.53M $ 11.53M $ 11.53M Alle tiders Høj: $ 1.39 $ 1.39 $ 1.39 Alle tiders Lav: $ 0.00203131 $ 0.00203131 $ 0.00203131 Nuværende pris: $ 0.00246988 $ 0.00246988 $ 0.00246988 Få mere at vide om LeisureMeta (LM) pris

LeisureMeta (LM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LeisureMeta (LM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LM's tokenomics, kan du udforske LM tokens live-pris!

LM Prisprediktion Vil du vide, hvor LM måske er på vej hen? Vores LM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!