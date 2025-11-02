Legend of Arcadia Pris (ARCA)
-0.05%
-0.78%
-4.36%
-4.36%
Legend of Arcadia (ARCA) realtidsprisen er $0.01122221. I løbet af de sidste 24 timer har ARCA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0111783 og et højdepunkt på $ 0.01136942, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ARCAs højeste pris nogensinde er $ 0.089965, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0104858.
Når det gælder kortsigtet performance, ARCA har ændret sig med -0.05% i løbet af den sidste time, -0.78% i løbet af 24 timer og -4.36% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på Legend of Arcadia er $ 3.11M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ARCA er 277.33M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.22M.
I løbet af i dag var prisændringen af Legend of Arcadia til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Legend of Arcadia til USD $ -0.0013829914.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Legend of Arcadia til USD $ -0.0015875375.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Legend of Arcadia til USD $ -0.003453722860538324.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ 0
|-0.78%
|30 dage
|$ -0.0013829914
|-12.32%
|60 dage
|$ -0.0015875375
|-14.14%
|90 dage
|$ -0.003453722860538324
|-23.53%
Legend of Arcadia (LOA) is a card-based RPG game built on a vast story universe inspired by Kingdom Hearts. LOA is built with the latest technology for the modern gamer, powered by blockchain. Players can enjoy the game for free, on the go on a mobile device, and socialize in real time with gamers from across the globe through immersive pvp game modes and trading highly composable NFTs.
The world of Arcadia revolves around a fictional continent inhabited by small, toy-like humanoid creatures called Toy Heroes. The objective of the game is to collect and cultivate various types of Toy Heroes (totaling 8 classes and 6 factions) and earn rewards through gameplay.
