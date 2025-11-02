Legend of Arcadia (ARCA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.0111783 24H høj $ 0.01136942 All Time High $ 0.089965 Laveste pris $ 0.0104858 Prisændring (1H) -0.05% Prisændring (1D) -0.78% Prisændring (7D) -4.36%

Legend of Arcadia (ARCA) realtidsprisen er $0.01122221. I løbet af de sidste 24 timer har ARCA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0111783 og et højdepunkt på $ 0.01136942, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ARCAs højeste pris nogensinde er $ 0.089965, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0104858.

Når det gælder kortsigtet performance, ARCA har ændret sig med -0.05% i løbet af den sidste time, -0.78% i løbet af 24 timer og -4.36% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Legend of Arcadia (ARCA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 3.11M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.22M Cirkulationsforsyning 277.33M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Legend of Arcadia er $ 3.11M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ARCA er 277.33M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.22M.