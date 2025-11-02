UdvekslingDEX+
Den direkte Legend of Arcadia pris i dag er 0.01122221 USD. Følg med i realtid ARCA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ARCA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ARCA

ARCA Prisinfo

Hvad er ARCA

ARCA Whitepaper

ARCA Officiel hjemmeside

ARCA Tokenomics

ARCA Prisprognose

Legend of Arcadia Logo

Legend of Arcadia Pris (ARCA)

Ikke noteret

1 ARCA til USD direkte pris:

$0.01122221
$0.01122221
-0.70%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Legend of Arcadia (ARCA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:02:16 (UTC+8)

Legend of Arcadia (ARCA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0111783
$ 0.0111783
24H lav
$ 0.01136942
$ 0.01136942
24H høj

$ 0.0111783
$ 0.0111783

$ 0.01136942
$ 0.01136942

$ 0.089965
$ 0.089965

$ 0.0104858
$ 0.0104858

-0.05%

-0.78%

-4.36%

-4.36%

Legend of Arcadia (ARCA) realtidsprisen er $0.01122221. I løbet af de sidste 24 timer har ARCA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0111783 og et højdepunkt på $ 0.01136942, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ARCAs højeste pris nogensinde er $ 0.089965, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0104858.

Når det gælder kortsigtet performance, ARCA har ændret sig med -0.05% i løbet af den sidste time, -0.78% i løbet af 24 timer og -4.36% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Legend of Arcadia (ARCA) Markedsinformation

$ 3.11M
$ 3.11M

--
--

$ 11.22M
$ 11.22M

277.33M
277.33M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Legend of Arcadia er $ 3.11M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ARCA er 277.33M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.22M.

Legend of Arcadia (ARCA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Legend of Arcadia til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Legend of Arcadia til USD $ -0.0013829914.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Legend of Arcadia til USD $ -0.0015875375.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Legend of Arcadia til USD $ -0.003453722860538324.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.78%
30 dage$ -0.0013829914-12.32%
60 dage$ -0.0015875375-14.14%
90 dage$ -0.003453722860538324-23.53%

Hvad er Legend of Arcadia (ARCA)

Legend of Arcadia (LOA) is a card-based RPG game built on a vast story universe inspired by Kingdom Hearts. LOA is built with the latest technology for the modern gamer, powered by blockchain. Players can enjoy the game for free, on the go on a mobile device, and socialize in real time with gamers from across the globe through immersive pvp game modes and trading highly composable NFTs.

The world of Arcadia revolves around a fictional continent inhabited by small, toy-like humanoid creatures called Toy Heroes. The objective of the game is to collect and cultivate various types of Toy Heroes (totaling 8 classes and 6 factions) and earn rewards through gameplay.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Legend of Arcadia (ARCA) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Legend of Arcadia Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Legend of Arcadia (ARCA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Legend of Arcadia (ARCA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Legend of Arcadia.

Tjek Legend of Arcadia prisprediktion nu!

ARCA til lokale valutaer

Legend of Arcadia (ARCA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Legend of Arcadia (ARCA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ARCA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Legend of Arcadia (ARCA)

Hvor meget er Legend of Arcadia (ARCA) værd i dag?
Den direkte ARCA pris i USD er 0.01122221 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ARCA til USD pris?
Den aktuelle pris på ARCAtil USD er $ 0.01122221. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Legend of Arcadia?
Markedsværdien for ARCA er $ 3.11M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ARCA?
Den cirkulerende forsyning af ARCA er 277.33M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ARCA?
ARCA opnåede en ATH-pris på 0.089965 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ARCA?
ARCA så en ATL-pris på 0.0104858 USD.
Hvad er handelsvolumen for ARCA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ARCA er -- USD.
Bliver ARCA højere i år?
ARCA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ARCA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:02:16 (UTC+8)

Legend of Arcadia (ARCA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

