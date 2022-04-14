Legacy BOLD (BOLD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Legacy BOLD (BOLD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Legacy BOLD (BOLD) Information BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to set your own rate and draw loans against ETHm, wstETH and rETH used as collateral. Loans are paid out in BOLD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free. Officiel hjemmeside: https://www.liquity.org/ Køb BOLD nu!

Legacy BOLD (BOLD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Legacy BOLD (BOLD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 960.69K $ 960.69K $ 960.69K Samlet udbud $ 963.80K $ 963.80K $ 963.80K Cirkulerende forsyning $ 963.80K $ 963.80K $ 963.80K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 960.69K $ 960.69K $ 960.69K Alle tiders Høj: $ 1.052 $ 1.052 $ 1.052 Alle tiders Lav: $ 0.756197 $ 0.756197 $ 0.756197 Nuværende pris: $ 0.996779 $ 0.996779 $ 0.996779 Få mere at vide om Legacy BOLD (BOLD) pris

Legacy BOLD (BOLD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Legacy BOLD (BOLD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOLD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOLD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOLD's tokenomics, kan du udforske BOLD tokens live-pris!

