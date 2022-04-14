Ledger AI (LEDGER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ledger AI (LEDGER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ledger AI (LEDGER) Information LedgerAI is an advanced artificial intelligence-driven platform designed to enhance corporate governance by providing intelligent recommendations for objective decision-making. The project integrates AI and proprietary data to deliver tailored solutions that prioritize user-centric design and cross-sector expertise, ensuring that companies can navigate the complexities of modern business environments effectively. Officiel hjemmeside: https://ledgerai.co/ Køb LEDGER nu!

Ledger AI (LEDGER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ledger AI (LEDGER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.82M $ 8.82M $ 8.82M Samlet udbud $ 3.14B $ 3.14B $ 3.14B Cirkulerende forsyning $ 2.15B $ 2.15B $ 2.15B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.87M $ 12.87M $ 12.87M Alle tiders Høj: $ 0.00747007 $ 0.00747007 $ 0.00747007 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00409837 $ 0.00409837 $ 0.00409837 Få mere at vide om Ledger AI (LEDGER) pris

Ledger AI (LEDGER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ledger AI (LEDGER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LEDGER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LEDGER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LEDGER's tokenomics, kan du udforske LEDGER tokens live-pris!

