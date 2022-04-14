Ledger AI (LEDGER) Tokenomics

Ledger AI (LEDGER) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Ledger AI (LEDGER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Ledger AI (LEDGER) Information

LedgerAI is an advanced artificial intelligence-driven platform designed to enhance corporate governance by providing intelligent recommendations for objective decision-making. The project integrates AI and proprietary data to deliver tailored solutions that prioritize user-centric design and cross-sector expertise, ensuring that companies can navigate the complexities of modern business environments effectively.

Officiel hjemmeside:
https://ledgerai.co/

Ledger AI (LEDGER) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ledger AI (LEDGER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 8.82M
$ 8.82M$ 8.82M
Samlet udbud
$ 3.14B
$ 3.14B$ 3.14B
Cirkulerende forsyning
$ 2.15B
$ 2.15B$ 2.15B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 12.87M
$ 12.87M$ 12.87M
Alle tiders Høj:
$ 0.00747007
$ 0.00747007$ 0.00747007
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00409837
$ 0.00409837$ 0.00409837

Ledger AI (LEDGER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Ledger AI (LEDGER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal LEDGER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange LEDGER tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår LEDGER's tokenomics, kan du udforske LEDGER tokens live-pris!

LEDGER Prisprediktion

Vil du vide, hvor LEDGER måske er på vej hen? Vores LEDGER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.