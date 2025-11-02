League of Kingdoms (LOKA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.096803 24H høj $ 0.1022 All Time High $ 5.37 Laveste pris $ 0.04425999 Prisændring (1H) -0.88% Prisændring (1D) -0.07% Prisændring (7D) -11.75%

League of Kingdoms (LOKA) realtidsprisen er $0.099627. I løbet af de sidste 24 timer har LOKA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.096803 og et højdepunkt på $ 0.1022, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LOKAs højeste pris nogensinde er $ 5.37, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.04425999.

Når det gælder kortsigtet performance, LOKA har ændret sig med -0.88% i løbet af den sidste time, -0.07% i løbet af 24 timer og -11.75% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

League of Kingdoms (LOKA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 4.50M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 49.81M Cirkulationsforsyning 45.17M Samlet Udbud 500,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på League of Kingdoms er $ 4.50M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LOKA er 45.17M, med et samlet udbud på 500000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 49.81M.