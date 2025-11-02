UdvekslingDEX+
Den direkte League of Kingdoms pris i dag er 0.099627 USD. Følg med i realtid LOKA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk LOKA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om LOKA

LOKA Prisinfo

Hvad er LOKA

LOKA Officiel hjemmeside

LOKA Tokenomics

LOKA Prisprognose

League of Kingdoms Pris (LOKA)

1 LOKA til USD direkte pris:

$0.099727
$0.099727$0.099727
0.00%1D
USD
League of Kingdoms (LOKA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:01:54 (UTC+8)

League of Kingdoms (LOKA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.096803
$ 0.096803$ 0.096803
24H lav
$ 0.1022
$ 0.1022$ 0.1022
24H høj

$ 0.096803
$ 0.096803$ 0.096803

$ 0.1022
$ 0.1022$ 0.1022

$ 5.37
$ 5.37$ 5.37

$ 0.04425999
$ 0.04425999$ 0.04425999

-0.88%

-0.07%

-11.75%

-11.75%

League of Kingdoms (LOKA) realtidsprisen er $0.099627. I løbet af de sidste 24 timer har LOKA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.096803 og et højdepunkt på $ 0.1022, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LOKAs højeste pris nogensinde er $ 5.37, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.04425999.

Når det gælder kortsigtet performance, LOKA har ændret sig med -0.88% i løbet af den sidste time, -0.07% i løbet af 24 timer og -11.75% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

League of Kingdoms (LOKA) Markedsinformation

$ 4.50M
$ 4.50M$ 4.50M

--
----

$ 49.81M
$ 49.81M$ 49.81M

45.17M
45.17M 45.17M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på League of Kingdoms er $ 4.50M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LOKA er 45.17M, med et samlet udbud på 500000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 49.81M.

League of Kingdoms (LOKA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af League of Kingdoms til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af League of Kingdoms til USD $ -0.0345304492.
I de sidste 60 dage var prisændringen af League of Kingdoms til USD $ -0.0366853114.
I de sidste 90 dage var prisændringen af League of Kingdoms til USD $ -0.14148412758521516.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.07%
30 dage$ -0.0345304492-34.65%
60 dage$ -0.0366853114-36.82%
90 dage$ -0.14148412758521516-58.68%

Hvad er League of Kingdoms (LOKA)

League of Kingdoms is one of the world's first blockchain MMO strategy games. Gamers build kingdoms, farm resources, fight monsters (PvE), and compete with enemy kingdoms (PvP) or alliances (MMO) where all the land plots are non-fungible tokens (NFT) along with tokenizable resources, skins, and many other game assets. Currently, the free-to-play strategy game is available on mobile (Android, iOS), as well as on the PC.

The project team aims to build a game universe where gamers can have fun together while capitalizing on their digital assets, skills, and play-time. The project offers entertaining game content that appeals to not just crypto enthusiasts but also mainstream gamers.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

League of Kingdoms (LOKA) Ressource

Officiel hjemmeside

League of Kingdoms Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil League of Kingdoms (LOKA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine League of Kingdoms (LOKA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for League of Kingdoms.

Tjek League of Kingdoms prisprediktion nu!

LOKA til lokale valutaer

League of Kingdoms (LOKA) Tokenomics

At forstå tokenomics for League of Kingdoms (LOKA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om LOKA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om League of Kingdoms (LOKA)

Hvor meget er League of Kingdoms (LOKA) værd i dag?
Den direkte LOKA pris i USD er 0.099627 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle LOKA til USD pris?
Den aktuelle pris på LOKAtil USD er $ 0.099627. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af League of Kingdoms?
Markedsværdien for LOKA er $ 4.50M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af LOKA?
Den cirkulerende forsyning af LOKA er 45.17M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på LOKA?
LOKA opnåede en ATH-pris på 5.37 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på LOKA?
LOKA så en ATL-pris på 0.04425999 USD.
Hvad er handelsvolumen for LOKA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for LOKA er -- USD.
Bliver LOKA højere i år?
LOKA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se LOKA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:01:54 (UTC+8)

League of Kingdoms (LOKA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

