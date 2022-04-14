LC SHIB (LC) Tokenomics Få vigtig indsigt i LC SHIB (LC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LC SHIB (LC) Information LC is a token built on the Solana blockchain, focused on powering the new secure platform called DegenSafe. The launchpad based on this token will serve as fuel for creating memecoins, supported by the latest anti-rug, anti-bot, and anti-scam features. The main goal of LC SHIB is to enhance the market with tools that protect traders, their funds, and make meme culture truly safe. The protection fund or scam wall only fuels the LC token itself. Officiel hjemmeside: https://degensafe.fun Køb LC nu!

LC SHIB (LC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LC SHIB (LC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.55M $ 2.55M $ 2.55M Samlet udbud $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Cirkulerende forsyning $ 938.09M $ 938.09M $ 938.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M Alle tiders Høj: $ 0.00898244 $ 0.00898244 $ 0.00898244 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00271822 $ 0.00271822 $ 0.00271822 Få mere at vide om LC SHIB (LC) pris

LC SHIB (LC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LC SHIB (LC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LC's tokenomics, kan du udforske LC tokens live-pris!

LC Prisprediktion Vil du vide, hvor LC måske er på vej hen? Vores LC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!