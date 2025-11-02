Lazer Eyez (LZR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00284929$ 0.00284929 $ 0.00284929 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +1.71% Prisændring (1D) +0.92% Prisændring (7D) -12.76% Prisændring (7D) -12.76%

Lazer Eyez (LZR) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har LZR handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LZRs højeste pris nogensinde er $ 0.00284929, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, LZR har ændret sig med +1.71% i løbet af den sidste time, +0.92% i løbet af 24 timer og -12.76% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Lazer Eyez (LZR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 13.76K$ 13.76K $ 13.76K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 13.76K$ 13.76K $ 13.76K Cirkulationsforsyning 999.41M 999.41M 999.41M Samlet Udbud 999,406,654.674038 999,406,654.674038 999,406,654.674038

Den nuværende markedsværdi på Lazer Eyez er $ 13.76K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LZR er 999.41M, med et samlet udbud på 999406654.674038. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.76K.