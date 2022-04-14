Law Blocks (LBT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Law Blocks (LBT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Law Blocks (LBT) Information What is Law Blocks AI Law Blocks AI is a Legal Tech Ecosystem. Key Features of Law Blocks AI: A) AI-generated legal documents, tailored to your state & country. B) Global AI - providing legal, medical & general information globally. C) Sharing & editing legal documents with your counterparts & legal team in real time with timestamp. D) E-signature/Digital Signature on Web3 — the only e-sign solution available on Web3. E) Uploading finalized documents securely post e-sign on IPFS (Inter Planetary File System) XDC Blockchain. F) Dispute Resolution through ADR(Alternate Dispute Resolution) Mediation & Arbitration, on Law Blocks AI platform. G) Online Legal Solutions - through Legal Experts globally. H) Dispute Resolutions through International Mediation & Arbitration Courts. Officiel hjemmeside: https://lawblocks.io/ Hvidbog: https://lawblocks.io/static/media/Law_Blocks_AI_Whitepaper.96d4cffe57b623991ac7.pdf Køb LBT nu!

Law Blocks (LBT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Law Blocks (LBT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 32.54M $ 32.54M $ 32.54M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 245.00M $ 245.00M $ 245.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 132.80M $ 132.80M $ 132.80M Alle tiders Høj: $ 0.291525 $ 0.291525 $ 0.291525 Alle tiders Lav: $ 0.01953918 $ 0.01953918 $ 0.01953918 Nuværende pris: $ 0.132798 $ 0.132798 $ 0.132798 Få mere at vide om Law Blocks (LBT) pris

Law Blocks (LBT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Law Blocks (LBT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LBT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LBT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LBT's tokenomics, kan du udforske LBT tokens live-pris!

LBT Prisprediktion Vil du vide, hvor LBT måske er på vej hen? Vores LBT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LBT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!