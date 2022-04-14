LATENT ARENA (LATENT) Tokenomics Få vigtig indsigt i LATENT ARENA (LATENT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LATENT ARENA (LATENT) Information A decentralized platform that enables users to make predictions on content engagement. LatentArena is a platform where EVERYONE can earn - not just top creators. How? By combining content creation with prediction markets. Think of it as fantasy sports, but for content!

Latent Arena is an AI-based content evaluation platform that allows users to predict the engagement and interaction levels of content by placing bets. While enjoying the content, users bet $LATENT (the platform's token), and the final prize pool is distributed among the winning users and creators based on the ratings. It’s kind of like adding a Polymarket feature to TikTok. A bit dull—imagine watching a TikTok video and having to bet on how many likes it will get. Current social platforms are already quite engaging, so adding a betting element might feel a bit unnecessary. Officiel hjemmeside: https://www.latentarena.xyz/ Hvidbog: https://www.latentarena.xyz/docs/whitepaper.pdf Køb LATENT nu!

LATENT ARENA (LATENT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LATENT ARENA (LATENT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.84K $ 7.84K $ 7.84K Samlet udbud $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M Cirkulerende forsyning $ 891.40M $ 891.40M $ 891.40M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.80K $ 8.80K $ 8.80K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om LATENT ARENA (LATENT) pris

LATENT ARENA (LATENT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LATENT ARENA (LATENT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LATENT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LATENT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LATENT's tokenomics, kan du udforske LATENT tokens live-pris!

LATENT Prisprediktion Vil du vide, hvor LATENT måske er på vej hen? Vores LATENT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LATENT Tokens prisprediktion nu!

