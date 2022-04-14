Late Capitalism (L8CAP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Late Capitalism (L8CAP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Late Capitalism (L8CAP) Information investment DAO of the LATE Movement on @daosdotfun We invest in intersubjective culture coins. 1000X is FUD. L8CAP , birthed on daos.fun on Sol is our DAO token, the son of the $Late Rebellion and by far the lead to exemplify the values & teachings of the Late ecosystem. With the strategy of being "Extremely Late" and with a thesis of "1000X is FUD"! Late Capitalism is your passive path to capitalize on the success of DAOs this cycle, become a holding member of a DAO that is being built on the ideals of investing in culture coins, temporal metas & diamond handing every new DAO that partners/cooperates with us in our journey to create value for its holders. Late Capitalism also drives its competitive advantage/edge by being community-driven and celebrating mutual efforts across the board to nurture the DAOs ecosystem & give stealth competition to VCs! Officiel hjemmeside: https://www.daos.fun/78E2eW1QBg15cinNR4wfFzu9SJPsDXQKR29SNpApg78J Køb L8CAP nu!

Late Capitalism (L8CAP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Late Capitalism (L8CAP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 118.67K $ 118.67K $ 118.67K Samlet udbud $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B Cirkulerende forsyning $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 118.67K $ 118.67K $ 118.67K Alle tiders Høj: $ 0.00318447 $ 0.00318447 $ 0.00318447 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00011036 $ 0.00011036 $ 0.00011036 Få mere at vide om Late Capitalism (L8CAP) pris

Late Capitalism (L8CAP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Late Capitalism (L8CAP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal L8CAP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange L8CAP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår L8CAP's tokenomics, kan du udforske L8CAP tokens live-pris!

L8CAP Prisprediktion Vil du vide, hvor L8CAP måske er på vej hen? Vores L8CAP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se L8CAP Tokens prisprediktion nu!

