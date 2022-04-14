Larva Lads (LAD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Larva Lads (LAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Larva Lads (LAD) Information OG CryptoPunk meme on the Base blockchain. Released for free in 2021 by @lantonmills, Larva Lads are an homage to Larva Labs and reimagine the CryptoPunks as cute little wormlike characters. Ladcoin - $LAD is a memecoin run by the community with no intrinsic value or expectation of financial return. We're just a bunch of steady lads - deploying more memes. $LAD was fairly launched by clanker, an autonomous agent on farcaster enabling users to deploy memecoins for free. Officiel hjemmeside: https://ladcoin.fun/ Køb LAD nu!

Larva Lads (LAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Larva Lads (LAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 83.54K $ 83.54K $ 83.54K Samlet udbud $ 99.99B $ 99.99B $ 99.99B Cirkulerende forsyning $ 99.99B $ 99.99B $ 99.99B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 83.54K $ 83.54K $ 83.54K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Larva Lads (LAD) pris

Larva Lads (LAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Larva Lads (LAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LAD's tokenomics, kan du udforske LAD tokens live-pris!

