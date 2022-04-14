Larp Detective Agency ($AGENCY) Tokenomics
Larp Detective Agency ($AGENCY) Information
Larp Detective Agency provides market insights from a multi-agent AI swarm powered by the Eliza framework.
The first agent available at launch is Scarlett, her purpose is to assist users in making informed token investment decisions.
She can be added to Discord or Telegram chats to assist with token and wallet analysis as well as gauge social sentiment on X.
10% of the AGENCY token has been donated to ai16z DAO.
Larp Detective Agency ($AGENCY) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Larp Detective Agency ($AGENCY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Larp Detective Agency ($AGENCY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Larp Detective Agency ($AGENCY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal $AGENCY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange $AGENCY tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår $AGENCY's tokenomics, kan du udforske $AGENCY tokens live-pris!
$AGENCY Prisprediktion
Vil du vide, hvor $AGENCY måske er på vej hen? Vores $AGENCY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.