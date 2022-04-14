Larp Detective Agency ($AGENCY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Larp Detective Agency ($AGENCY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Larp Detective Agency ($AGENCY) Information Larp Detective Agency provides market insights from a multi-agent AI swarm powered by the Eliza framework. The first agent available at launch is Scarlett, her purpose is to assist users in making informed token investment decisions. She can be added to Discord or Telegram chats to assist with token and wallet analysis as well as gauge social sentiment on X. 10% of the AGENCY token has been donated to ai16z DAO. Officiel hjemmeside: https://www.larpdetective.agency/ Køb $AGENCY nu!

Larp Detective Agency ($AGENCY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Larp Detective Agency ($AGENCY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 43.99K $ 43.99K $ 43.99K Samlet udbud $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Cirkulerende forsyning $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 43.99K $ 43.99K $ 43.99K Alle tiders Høj: $ 0.02279091 $ 0.02279091 $ 0.02279091 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Larp Detective Agency ($AGENCY) pris

Larp Detective Agency ($AGENCY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Larp Detective Agency ($AGENCY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $AGENCY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $AGENCY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $AGENCY's tokenomics, kan du udforske $AGENCY tokens live-pris!

$AGENCY Prisprediktion Vil du vide, hvor $AGENCY måske er på vej hen? Vores $AGENCY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $AGENCY Tokens prisprediktion nu!

