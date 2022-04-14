Lara (LARA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lara (LARA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lara (LARA) Information Lara the native liquid staking protocol of the Taraxa chain. It allows users to stake tokens, delegate them to validators, and claim rewards, all automatically. Besides making staking a one-click, KYC-less process, it helps you earn more via its auto-compounding features while it gives the power to opt-in and out of it to the user anytime, all of this while helping your TARA tokens remain liquid in the form of stTARA and can be used across a range of DeFi applications. Besides liquid staking, Lara Protocol offers ERC20 token staking functionalities to Taraxa ecosystem tokens. Officiel hjemmeside: https://laraprotocol.com Hvidbog: https://docs.laraprotocol.com Køb LARA nu!

Lara (LARA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lara (LARA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 93.66K $ 93.66K $ 93.66K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 212.55M $ 212.55M $ 212.55M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 440.67K $ 440.67K $ 440.67K Alle tiders Høj: $ 0.00422676 $ 0.00422676 $ 0.00422676 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00044067 $ 0.00044067 $ 0.00044067 Få mere at vide om Lara (LARA) pris

Lara (LARA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lara (LARA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LARA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LARA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LARA's tokenomics, kan du udforske LARA tokens live-pris!

