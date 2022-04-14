Landlord Ronald ($LANDLORD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Landlord Ronald ($LANDLORD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Landlord Ronald ($LANDLORD) Information Ronald, the wealthiest $LANDLORD on Solana, is not just rich—he’s Trumps & Robert Kiyosaki's go-to for property loans. He also rules over the boys club by MATT FURIE, collecting rent from Brett, Pepe, Andy and Landwolf. Chaos is constant: the boys throw loud parties, the hallway reeks of marijuana, and neighbors are up in arms about Doogle, who’s desperate to join the in-crowd and is notorious for carrying weapons. we have original art work and we are planning to launch series of video 1/2 ep each week about LANDLORD RONALD life Officiel hjemmeside: https://www.landlord-ronald.xyz Køb $LANDLORD nu!

Landlord Ronald ($LANDLORD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Landlord Ronald ($LANDLORD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 100.99K $ 100.99K $ 100.99K Samlet udbud $ 824.00M $ 824.00M $ 824.00M Cirkulerende forsyning $ 824.00M $ 824.00M $ 824.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 100.99K $ 100.99K $ 100.99K Alle tiders Høj: $ 0.02057193 $ 0.02057193 $ 0.02057193 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00012256 $ 0.00012256 $ 0.00012256 Få mere at vide om Landlord Ronald ($LANDLORD) pris

Landlord Ronald ($LANDLORD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Landlord Ronald ($LANDLORD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $LANDLORD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $LANDLORD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $LANDLORD's tokenomics, kan du udforske $LANDLORD tokens live-pris!

