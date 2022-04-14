Lampapuy (LPP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lampapuy (LPP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lampapuy (LPP) Information Lampapuy - the First Community owned Project Lampapuy is the way to express humor, creativity, and social commentary through $LPP Mission: Lampapuy, on a mission to become the Solana community's beacon, is embarking on a grand journey to becoming the ONE and ONLY Solana Community Coin. Vision: We envision Lampapuy as a community project where we make $LPP a Utility and Governance Coin. We plan to either build new projects from scratch or acquire failed projects and relaunch them as part of the Lampapuy Ecosystem. This includes DEX, NFT Marketplace, Domain Name Service, Staking, Launchpad, Gaming, and more. Officiel hjemmeside: https://Lampapuy.com Hvidbog: https://www.lampapuy.com/static/media/pitchDeck.e77029df89a513d2568d.pdf Køb LPP nu!

Lampapuy (LPP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lampapuy (LPP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.06K Samlet udbud $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 500.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.06K Alle tiders Høj: $ 0.00939172 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Lampapuy (LPP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lampapuy (LPP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LPP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LPP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LPP's tokenomics, kan du udforske LPP tokens live-pris!

