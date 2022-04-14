LambosForVirgins (VIRGIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i LambosForVirgins (VIRGIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LambosForVirgins (VIRGIN) Information LambosForVirgins is a project that is tackling the declining birth-rate globally. Virgins have the opportunity to get dates and have babies by driving their lamborghini. How? you might ask. Theres 2 avenues: The virgin owns a bag of $VIRGIN, trades it right and sells it for big profits to buy a lamborghini.

The protocol has a random raffle at certain big milestones, the raffle chooses a select few $VIRGIN holders randomly and they will receive a lamborghini by the team. Yes its outrageous, but humanity matters. and so does humour and fun. Officiel hjemmeside: https://lambosforvirgins.com/ Køb VIRGIN nu!

LambosForVirgins (VIRGIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LambosForVirgins (VIRGIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 192.24K $ 192.24K $ 192.24K Samlet udbud $ 895.00M $ 895.00M $ 895.00M Cirkulerende forsyning $ 590.00M $ 590.00M $ 590.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 291.62K $ 291.62K $ 291.62K Alle tiders Høj: $ 0.00569195 $ 0.00569195 $ 0.00569195 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00032583 $ 0.00032583 $ 0.00032583 Få mere at vide om LambosForVirgins (VIRGIN) pris

LambosForVirgins (VIRGIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LambosForVirgins (VIRGIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VIRGIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VIRGIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VIRGIN's tokenomics, kan du udforske VIRGIN tokens live-pris!

