Den direkte LAMA Trust Coin V2 pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid VLAMA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk VLAMA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

LAMA Trust Coin V2 Pris (VLAMA)

1 VLAMA til USD direkte pris:

$0.00088437
$0.00088437
-5.50%1D
LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:01:27 (UTC+8)

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0
24H lav
$ 0.00101802
$ 0.00101802
24H høj

$ 0
$ 0

$ 0.00101802
$ 0.00101802

$ 0.00509577
$ 0.00509577

$ 0
$ 0

-1.15%

-5.50%

-17.52%

-17.52%

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har VLAMA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0.00101802, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VLAMAs højeste pris nogensinde er $ 0.00509577, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, VLAMA har ændret sig med -1.15% i løbet af den sidste time, -5.50% i løbet af 24 timer og -17.52% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Markedsinformation

$ 176.52K
$ 176.52K

--
--

$ 176.52K
$ 176.52K

199.60M
199.60M

199,603,341.16034454
199,603,341.16034454

Den nuværende markedsværdi på LAMA Trust Coin V2 er $ 176.52K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VLAMA er 199.60M, med et samlet udbud på 199603341.16034454. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 176.52K.

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af LAMA Trust Coin V2 til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af LAMA Trust Coin V2 til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af LAMA Trust Coin V2 til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af LAMA Trust Coin V2 til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-5.50%
30 dage$ 0-24.09%
60 dage$ 0-72.75%
90 dage$ 0--

Hvad er LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

VLAMA is a decentralized finance (DeFi) project built on the Binance Smart Chain (BSC). The project aims to provide users with secure and transparent financial services, including token swaps, yield farming, and liquidity provision. VLAMA’s smart contracts are designed to facilitate automated transactions with low fees and high efficiency. The platform supports a community-driven ecosystem, allowing users to participate in governance and contribute to the growth of the project. VLAMA emphasizes transparency, security, and ease of use for both new and experienced participants in the DeFi space.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Ressource

LAMA Trust Coin V2 Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for LAMA Trust Coin V2.

Tjek LAMA Trust Coin V2 prisprediktion nu!

VLAMA til lokale valutaer

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Tokenomics

At forstå tokenomics for LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om VLAMA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Hvor meget er LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) værd i dag?
Den direkte VLAMA pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle VLAMA til USD pris?
Den aktuelle pris på VLAMAtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af LAMA Trust Coin V2?
Markedsværdien for VLAMA er $ 176.52K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af VLAMA?
Den cirkulerende forsyning af VLAMA er 199.60M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på VLAMA?
VLAMA opnåede en ATH-pris på 0.00509577 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på VLAMA?
VLAMA så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for VLAMA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for VLAMA er -- USD.
Bliver VLAMA højere i år?
VLAMA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se VLAMA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:01:27 (UTC+8)

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,107.62

$3,873.71

$0.02890

$186.28

$1.0002

$110,107.62

$3,873.71

$186.28

$73.46

$19.945

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07583

$0.000000000000000000000018

$0.00005718

$0.000322

$0.0022

$0.0032822

