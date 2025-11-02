LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0.00101802 24H høj $ 0 All Time High $ 0.00509577 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -1.15% Prisændring (1D) -5.50% Prisændring (7D) -17.52%

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har VLAMA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0.00101802, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VLAMAs højeste pris nogensinde er $ 0.00509577, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, VLAMA har ændret sig med -1.15% i løbet af den sidste time, -5.50% i løbet af 24 timer og -17.52% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 176.52K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 176.52K Cirkulationsforsyning 199.60M Samlet Udbud 199,603,341.16034454

Den nuværende markedsværdi på LAMA Trust Coin V2 er $ 176.52K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VLAMA er 199.60M, med et samlet udbud på 199603341.16034454. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 176.52K.