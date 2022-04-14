Laine Staked SOL (LAINESOL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Laine Staked SOL (LAINESOL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Laine Staked SOL (LAINESOL) Information A SPL Stake pool token representing the Laine stake pool. A single validator stake pool that delegates to the Laine Solana validator, providing liquid staking access while earning staking and MEV rewards. The price of laineSOL in relation to SOL appreciates over time as the pool accrues staking and MEV rewards. Officiel hjemmeside: https://stake.laine.one Køb LAINESOL nu!

Laine Staked SOL (LAINESOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Laine Staked SOL (LAINESOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.78M $ 31.78M $ 31.78M Samlet udbud $ 130.36K $ 130.36K $ 130.36K Cirkulerende forsyning $ 130.36K $ 130.36K $ 130.36K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.78M $ 31.78M $ 31.78M Alle tiders Høj: $ 1,044.04 $ 1,044.04 $ 1,044.04 Alle tiders Lav: $ 8.18 $ 8.18 $ 8.18 Nuværende pris: $ 243.78 $ 243.78 $ 243.78 Få mere at vide om Laine Staked SOL (LAINESOL) pris

Laine Staked SOL (LAINESOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Laine Staked SOL (LAINESOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LAINESOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LAINESOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LAINESOL's tokenomics, kan du udforske LAINESOL tokens live-pris!

