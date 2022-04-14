Laine Staked SOL (LAINESOL) Tokenomics
Laine Staked SOL (LAINESOL) Information
A SPL Stake pool token representing the Laine stake pool. A single validator stake pool that delegates to the Laine Solana validator, providing liquid staking access while earning staking and MEV rewards.
The price of laineSOL in relation to SOL appreciates over time as the pool accrues staking and MEV rewards.
Laine Staked SOL (LAINESOL) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Laine Staked SOL (LAINESOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Laine Staked SOL (LAINESOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Laine Staked SOL (LAINESOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal LAINESOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange LAINESOL tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår LAINESOL's tokenomics, kan du udforske LAINESOL tokens live-pris!
LAINESOL Prisprediktion
Vil du vide, hvor LAINESOL måske er på vej hen? Vores LAINESOL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.