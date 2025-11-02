Lack Of Memes (MEMELESS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0000188 24H lav $ 0.00001933 24H høj All Time High $ 0.00152836 Laveste pris $ 0.00001836 Prisændring (1H) -0.31% Prisændring (1D) -0.47% Prisændring (7D) -27.13%

Lack Of Memes (MEMELESS) realtidsprisen er $0.0000189. I løbet af de sidste 24 timer har MEMELESS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000188 og et højdepunkt på $ 0.00001933, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MEMELESSs højeste pris nogensinde er $ 0.00152836, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001836.

Når det gælder kortsigtet performance, MEMELESS har ændret sig med -0.31% i løbet af den sidste time, -0.47% i løbet af 24 timer og -27.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Lack Of Memes (MEMELESS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 18.90K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 18.90K Cirkulationsforsyning 999.75M Samlet Udbud 999,748,262.673661

Den nuværende markedsværdi på Lack Of Memes er $ 18.90K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MEMELESS er 999.75M, med et samlet udbud på 999748262.673661. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 18.90K.