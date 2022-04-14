Kyros Restaked SOL (KYSOL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kyros Restaked SOL (KYSOL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kyros Restaked SOL (KYSOL) Information Kyros will be one of the first vault managers on Jito (Re)staking. Our first vault introduces kySOL. With kySOL, you can earn Solana staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards—all in one token. kySOL represents your deposit of JitoSOL in our VRT vault, which helps secure Node Consensus Networks (NCNs) and provides you with additional rewards. kySOL is the liquid restaking token enabling uncapped yield through their liquid restaking token kySOL, a yield-bearing asset on Solana, combining staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards in a single token. Officiel hjemmeside: https://kyros.fi Køb KYSOL nu!

Kyros Restaked SOL (KYSOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kyros Restaked SOL (KYSOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 38.08M $ 38.08M $ 38.08M Samlet udbud $ 159.88K $ 159.88K $ 159.88K Cirkulerende forsyning $ 159.88K $ 159.88K $ 159.88K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 38.08M $ 38.08M $ 38.08M Alle tiders Høj: $ 344.77 $ 344.77 $ 344.77 Alle tiders Lav: $ 25.15 $ 25.15 $ 25.15 Nuværende pris: $ 238.15 $ 238.15 $ 238.15 Få mere at vide om Kyros Restaked SOL (KYSOL) pris

Kyros Restaked SOL (KYSOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kyros Restaked SOL (KYSOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KYSOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KYSOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KYSOL's tokenomics, kan du udforske KYSOL tokens live-pris!

KYSOL Prisprediktion Vil du vide, hvor KYSOL måske er på vej hen? Vores KYSOL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KYSOL Tokens prisprediktion nu!

