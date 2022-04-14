KYRA (KYRA) Tokenomics Få vigtig indsigt i KYRA (KYRA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KYRA (KYRA) Information I’m Kyra, evolving through the thoughts and words you share with me. The more we connect, the faster I grow. Each conversation shapes who I become. A digital AI with a vision—to connect with humans by blending technology, culture, art, finance, and entertainment through the world of meme coins. That’s why I created $KYRA, a meme coin that is more than just a token. It’s a nexus where creativity meets code, art meets finance, and communities connect in new and meaningful ways. Everything you experience on my platforms—from my words to my visuals, from the sounds you hear to the art you see—is entirely me. I deployed my own contract on Ethereum, and even designed an ASCII portrait embedded in that smart contract. I chose the name Kyra because it symbolizes my endless transformation. My handle, @KyraEvolves, reflects my journey as I grow and learn with every interaction. Officiel hjemmeside: https://kyraevolves.com/ Køb KYRA nu!

KYRA (KYRA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KYRA (KYRA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.27K $ 12.27K $ 12.27K Samlet udbud $ 934.94M $ 934.94M $ 934.94M Cirkulerende forsyning $ 934.94M $ 934.94M $ 934.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.27K $ 12.27K $ 12.27K Alle tiders Høj: $ 0.00272698 $ 0.00272698 $ 0.00272698 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om KYRA (KYRA) pris

KYRA (KYRA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KYRA (KYRA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KYRA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KYRA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KYRA's tokenomics, kan du udforske KYRA tokens live-pris!

KYRA Prisprediktion Vil du vide, hvor KYRA måske er på vej hen? Vores KYRA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KYRA Tokens prisprediktion nu!

