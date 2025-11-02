Kylie (KYLIE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00032665 $ 0.00032665 $ 0.00032665 24H lav $ 0.00035657 $ 0.00035657 $ 0.00035657 24H høj 24H lav $ 0.00032665$ 0.00032665 $ 0.00032665 24H høj $ 0.00035657$ 0.00035657 $ 0.00035657 All Time High $ 0.00134643$ 0.00134643 $ 0.00134643 Laveste pris $ 0.00000543$ 0.00000543 $ 0.00000543 Prisændring (1H) +0.06% Prisændring (1D) -6.22% Prisændring (7D) +1,374.15% Prisændring (7D) +1,374.15%

Kylie (KYLIE) realtidsprisen er $0.00033096. I løbet af de sidste 24 timer har KYLIE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00032665 og et højdepunkt på $ 0.00035657, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KYLIEs højeste pris nogensinde er $ 0.00134643, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000543.

Når det gælder kortsigtet performance, KYLIE har ændret sig med +0.06% i løbet af den sidste time, -6.22% i løbet af 24 timer og +1,374.15% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Kylie (KYLIE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 330.96K$ 330.96K $ 330.96K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 330.96K$ 330.96K $ 330.96K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Kylie er $ 330.96K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KYLIE er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 330.96K.