Kylacoin (KCN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Kylacoin (KCN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Kylacoin (KCN) Information

What is Kylacoin Kylacoin is a layer 1 blockchain ecosystem with a store of value that promotes scalability and interoperability.

What makes Kylacoin unique? Kylacoin promotes scalability and interoperability with a block time of 60 seconds, guaranteeing transactions, and the most secure hash algorithm, SHA3d. Kylacoin was started with a fair launch, no premine, and no ICO.

History of your project. The development of Kylacoin started in December 2021, and the chain started working on February 5, 2022. Right after that, we announced the project on Bitcointalk.

What’s next for your project? We're going to develop lite wallets for mobile and other platforms, and we're going to develop a token system on the chain with the help of a strong scripting language.

Officiel hjemmeside:
https://kylacoin.com/
Hvidbog:
https://kylacoin.com/kylacoin_whitepaper.pdf

Kylacoin (KCN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kylacoin (KCN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 88.60K
Samlet udbud
$ 21.00K
Cirkulerende forsyning
$ 7.48K
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 248.79K
Alle tiders Høj:
$ 584.81
Alle tiders Lav:
$ 11.82
Nuværende pris:
$ 11.85
Kylacoin (KCN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Kylacoin (KCN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal KCN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange KCN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår KCN's tokenomics, kan du udforske KCN tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

