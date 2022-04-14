Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kyber Network Crystal Legacy (KNCL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Information Officiel hjemmeside: https://kyber.network/ Hvidbog: https://files.kyber.network/Kyber_Protocol_22_April_v0.1.pdf Køb KNCL nu!

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kyber Network Crystal Legacy (KNCL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.68M $ 4.68M $ 4.68M Samlet udbud $ 11.84M $ 11.84M $ 11.84M Cirkulerende forsyning $ 11.41M $ 11.41M $ 11.41M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.86M $ 4.86M $ 4.86M Alle tiders Høj: $ 5.8 $ 5.8 $ 5.8 Alle tiders Lav: $ 0.116184 $ 0.116184 $ 0.116184 Nuværende pris: $ 0.410419 $ 0.410419 $ 0.410419 Få mere at vide om Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) pris

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KNCL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KNCL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KNCL's tokenomics, kan du udforske KNCL tokens live-pris!

KNCL Prisprediktion Vil du vide, hvor KNCL måske er på vej hen? Vores KNCL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KNCL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!