Kwenta (KWENTA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 15.85 $ 15.85 $ 15.85 24H lav $ 16.58 $ 16.58 $ 16.58 24H høj 24H lav $ 15.85$ 15.85 $ 15.85 24H høj $ 16.58$ 16.58 $ 16.58 All Time High $ 790.99$ 790.99 $ 790.99 Laveste pris $ 6.88$ 6.88 $ 6.88 Prisændring (1H) +0.46% Prisændring (1D) +1.76% Prisændring (7D) -17.27% Prisændring (7D) -17.27%

Kwenta (KWENTA) realtidsprisen er $16.51. I løbet af de sidste 24 timer har KWENTA handlet mellem et lavpunkt på $ 15.85 og et højdepunkt på $ 16.58, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KWENTAs højeste pris nogensinde er $ 790.99, mens den laveste pris nogensinde er $ 6.88.

Når det gælder kortsigtet performance, KWENTA har ændret sig med +0.46% i løbet af den sidste time, +1.76% i løbet af 24 timer og -17.27% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Kwenta (KWENTA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 8.79M$ 8.79M $ 8.79M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 13.17M$ 13.17M $ 13.17M Cirkulationsforsyning 532.38K 532.38K 532.38K Samlet Udbud 797,713.826637721 797,713.826637721 797,713.826637721

Den nuværende markedsværdi på Kwenta er $ 8.79M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KWENTA er 532.38K, med et samlet udbud på 797713.826637721. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.17M.