kwantxbt (KWANT) Information kwantxbt is a Top Hat AI agent trained on technical analysis. Using image processors and AI, kwantxbt is able to analyze charts and provide valuable data, targets, and learnings to users. Kwant has been training using thousands of available charts across both crypto and traditional equity assets. His knowledge base also includes entire books written on technical analysis. He is designed to help people learn and make informed trading decisions. Officiel hjemmeside: https://tophat.one/token/0e8a81e8-249b-418a-97d4-d9d4541550b4 Køb KWANT nu!

kwantxbt (KWANT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for kwantxbt (KWANT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KWANT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KWANT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KWANT's tokenomics, kan du udforske KWANT tokens live-pris!

