Kuusou (KUUSOU) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00257659$ 0.00257659 $ 0.00257659 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -2.32% Prisændring (1D) -10.30% Prisændring (7D) -48.42% Prisændring (7D) -48.42%

Kuusou (KUUSOU) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har KUUSOU handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KUUSOUs højeste pris nogensinde er $ 0.00257659, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, KUUSOU har ændret sig med -2.32% i løbet af den sidste time, -10.30% i løbet af 24 timer og -48.42% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Kuusou (KUUSOU) Markedsinformation

Markedsværdi $ 93.55K$ 93.55K $ 93.55K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 94.23K$ 94.23K $ 94.23K Cirkulationsforsyning 966.67M 966.67M 966.67M Samlet Udbud 973,754,227.681037 973,754,227.681037 973,754,227.681037

Den nuværende markedsværdi på Kuusou er $ 93.55K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KUUSOU er 966.67M, med et samlet udbud på 973754227.681037. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 94.23K.