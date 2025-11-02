Kura (KURA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.050207 24H lav $ 0.051902 24H høj Prisændring (1H) +0.86% Prisændring (1D) +2.34% Prisændring (7D) +31.80% All Time High $ 1.47 Laveste pris $ 0.0377842

Kura (KURA) realtidsprisen er $0.051604. I løbet af de sidste 24 timer har KURA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.050207 og et højdepunkt på $ 0.051902, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KURAs højeste pris nogensinde er $ 1.47, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0377842.

Når det gælder kortsigtet performance, KURA har ændret sig med +0.86% i løbet af den sidste time, +2.34% i løbet af 24 timer og +31.80% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Kura (KURA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 50.09K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 167.16K Cirkulationsforsyning 970.73K Samlet Udbud 3,239,269.00803599

Den nuværende markedsværdi på Kura er $ 50.09K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KURA er 970.73K, med et samlet udbud på 3239269.00803599. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 167.16K.