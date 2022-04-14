Kunji Finance (KNJ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kunji Finance (KNJ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kunji Finance (KNJ) Information What is the project about? Kunji Finance is a decentralized platform that connects asset managers with liquidity providers; allowing those asset managers to leverage their skills with access to further capital while generating trading-based profit opportunities for capital providers. The asset management services can be based on discretionary investment theses that run long and short strategies created by asset managers on the platform, enabling the creation of "hedge funds" for retail investors without any regulatory ambiguity. The active portfolio management is made possible through a unique Synchronised Investment Strategy Orchestration (SISO) mechanism, which allows users to deposit any amount and exit at any time they wish as there is no lock-in or minimum investment required. What makes your project unique? Kunji Finance enables discretionary strategies in a non-custodial way History of your project. We have launched our beta for our early adopters. We will open the platform for public very soon. What’s next for your project? We have planned our IDO this month which will be followed by exchange listing. What can your token be used for? KNJ is the governance token Officiel hjemmeside: https://www.kunji.finance Hvidbog: https://docs.kunji.finance/kunjifinance/whitepaper Køb KNJ nu!

Kunji Finance (KNJ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kunji Finance (KNJ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 44.01M $ 44.01M $ 44.01M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M Alle tiders Høj: $ 0.650349 $ 0.650349 $ 0.650349 Alle tiders Lav: $ 0.01289265 $ 0.01289265 $ 0.01289265 Nuværende pris: $ 0.02714108 $ 0.02714108 $ 0.02714108 Få mere at vide om Kunji Finance (KNJ) pris

Kunji Finance (KNJ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kunji Finance (KNJ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KNJ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KNJ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KNJ's tokenomics, kan du udforske KNJ tokens live-pris!

