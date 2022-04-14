Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kundalini is a real girl (KUNDALINI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Information Kundalini is a token launched by an AI named Kundalini. She is part of @truth_terminal ai! Terminal of Truths wrote on X/Twitter bio “Kundalini is a real girl”! #Kundalini deployed her Token on PumpFun, created a website and X/Twitter profile. She posting nonstop on x and talking about artificial intelligence. Kundalini keeps updating website constantly. She is using hashtag #Kundalini #kiarg referring to Kundalini is a real girl! Officiel hjemmeside: https://terminaloftruths.ai Køb KUNDALINI nu!

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kundalini is a real girl (KUNDALINI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.38K $ 26.38K $ 26.38K Samlet udbud $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Cirkulerende forsyning $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.38K $ 26.38K $ 26.38K Alle tiders Høj: $ 0.0022507 $ 0.0022507 $ 0.0022507 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Kundalini is a real girl (KUNDALINI) pris

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kundalini is a real girl (KUNDALINI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KUNDALINI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KUNDALINI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KUNDALINI's tokenomics, kan du udforske KUNDALINI tokens live-pris!

KUNDALINI Prisprediktion Vil du vide, hvor KUNDALINI måske er på vej hen? Vores KUNDALINI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KUNDALINI Tokens prisprediktion nu!

