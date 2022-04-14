Kunci Coin (KUNCI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kunci Coin (KUNCI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kunci Coin (KUNCI) Information Kunci is building the next generation blockchain for mass adoption, born to support NFT Marketplace, Metaverse, Decentralize Finance, and retail penetration. Kunci will make blockchain technology accessible and applicable to various industries. Kunci creates a next-generation blockchain-based ecosystem that supports Metaverse and Decentralized Finance and solves real-world problems using blockchain technology. From a blockchain evolution perspective, apart from being the base chain of choice for the NFT Marketplace, Kunci can also function as a circulation chain for various coins or heterogeneous chain tokens, and as a free port in the blockchain world. Officiel hjemmeside: https://kuncicoin.com/ Hvidbog: https://kriprod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/assets/WHITEPAPER_KUNCICOIN_ENG_V2__100222.pdf Køb KUNCI nu!

Kunci Coin (KUNCI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kunci Coin (KUNCI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.42K $ 1.42K $ 1.42K Samlet udbud $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Cirkulerende forsyning $ 7.77M $ 7.77M $ 7.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 731.01K $ 731.01K $ 731.01K Alle tiders Høj: $ 0.932116 $ 0.932116 $ 0.932116 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00018275 $ 0.00018275 $ 0.00018275 Få mere at vide om Kunci Coin (KUNCI) pris

Kunci Coin (KUNCI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kunci Coin (KUNCI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KUNCI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KUNCI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KUNCI's tokenomics, kan du udforske KUNCI tokens live-pris!

KUNCI Prisprediktion Vil du vide, hvor KUNCI måske er på vej hen? Vores KUNCI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

