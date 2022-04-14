Kudai (KUDAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kudai (KUDAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kudai (KUDAI) Information Created by the GMX Blueberry Club, Kudai is a community-driven experience blending automated trading, DeFi, and a build-in-public approach. The Kudai token represents ownership of the Kudai AI agent, contributing to its mission. By generating diverse revenue streams and crypto AI-powered strategies, Kudai’s ultimate goal is to become the wealthiest AI agent in the Web3 space to give back to its community and token holders. Officiel hjemmeside: https://www.kudai.io Køb KUDAI nu!

Kudai (KUDAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kudai (KUDAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.01M Samlet udbud $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 100.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.01M Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Kudai (KUDAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kudai (KUDAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KUDAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KUDAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KUDAI's tokenomics, kan du udforske KUDAI tokens live-pris!

