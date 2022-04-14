KUB Coin (KUB) Tokenomics Få vigtig indsigt i KUB Coin (KUB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KUB Coin (KUB) Information The KUB Coin (KUB) is the native utility coin powering the KUB Chain, serving as a cornerstone of its growing ecosystem. It facilitates on-chain gas fee payments, can be converted into fee credits on the Bitkub Exchange, and enables staking for Validators and Delegators to actively secure and govern the network. KUB also supports seamless exchanges with various digital assets and unlocks exclusive services and benefits from KUB Chain's partners, driving innovation and collaboration within the blockchain ecosystem. Additionally, KUB is listed on Thailand’s leading Bitkub Exchange and other international cryptocurrency exchanges, ensuring accessibility and global reach. Officiel hjemmeside: https://kubchain.com/ Hvidbog: https://www.bitkubchain.com/docs/EN_Bitkub_Chain_WhitePaper_V3.3.pdf Køb KUB nu!

KUB Coin (KUB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KUB Coin (KUB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 133.60M $ 133.60M $ 133.60M Samlet udbud $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M Cirkulerende forsyning $ 88.85M $ 88.85M $ 88.85M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 165.40M $ 165.40M $ 165.40M Alle tiders Høj: $ 17.24 $ 17.24 $ 17.24 Alle tiders Lav: $ 0.381968 $ 0.381968 $ 0.381968 Nuværende pris: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Få mere at vide om KUB Coin (KUB) pris

KUB Coin (KUB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KUB Coin (KUB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KUB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KUB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KUB's tokenomics, kan du udforske KUB tokens live-pris!

KUB Prisprediktion Vil du vide, hvor KUB måske er på vej hen? Vores KUB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KUB Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!