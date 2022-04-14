Kroak on Kaspa (KROAK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kroak on Kaspa (KROAK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kroak on Kaspa (KROAK) Information $KROAK is a meme coin that was deployed on KRC-20 and was 100% fair launched. KROAK aims to build a strong community of meme-coin enthusiasts who are interested in changing the negative sentiments growing in the crypto space. KROAK works to use its meme-ability to uplift community members and promote morally sound crypto practices. KROAKS narrative begins like this… After KROAKing all his coins on frog-memes, KROAK has come back to avenge his gains and become a rich frog by building the strongest community in all of crypto. Officiel hjemmeside: https://www.kroakonkaspa.com/ Køb KROAK nu!

Kroak on Kaspa (KROAK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kroak on Kaspa (KROAK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 305.77K $ 305.77K $ 305.77K Samlet udbud $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Cirkulerende forsyning $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 305.77K $ 305.77K $ 305.77K Alle tiders Høj: $ 0.00371105 $ 0.00371105 $ 0.00371105 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00044314 $ 0.00044314 $ 0.00044314 Få mere at vide om Kroak on Kaspa (KROAK) pris

Kroak on Kaspa (KROAK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kroak on Kaspa (KROAK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KROAK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KROAK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KROAK's tokenomics, kan du udforske KROAK tokens live-pris!

KROAK Prisprediktion Vil du vide, hvor KROAK måske er på vej hen? Vores KROAK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KROAK Tokens prisprediktion nu!

