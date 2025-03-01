Krasnalcoin (KC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Krasnalcoin (KC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Krasnalcoin (KC) Information Polish memecoin. Through a fun form, we want to interest a wider group of potential users in blockchain technology. Our coin's name is humorous and often used ironically by financial advisors to mock crypto projects, with 'Gnomecoin' being seen as something small and without value. By embracing this name, we aim to prove them wrong in front of the entire Polish community, both enthusiasts and critics alike! Officiel hjemmeside: https://krasnalcoin.pl/ Hvidbog: https://krasnalcoin.pl/wp-content/uploads/2025/03/KC-Toilet-Paper.pdf Køb KC nu!

Krasnalcoin (KC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Krasnalcoin (KC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 147.44K Samlet udbud $ 978.51M Cirkulerende forsyning $ 978.51M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 147.44K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00015068

Krasnalcoin (KC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Krasnalcoin (KC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KC's tokenomics, kan du udforske KC tokens live-pris!

