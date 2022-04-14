KPOP (KPOP) Tokenomics Få vigtig indsigt i KPOP (KPOP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KPOP (KPOP) Information Celebrating the culture of KPOP on Solana, KPOP is a token that represents the advancement and globalization of KPOP throughout the world. The community is built upon a mutual appreciation of the music, dancing, and the proliferation of KPOP media in addition to meme markets on Solana. This token is not endorsed by any KPOP companies or groups, it is a Solana token made by KPOP fans for KPOP fans. Officiel hjemmeside: https://kpop.quest Køb KPOP nu!

KPOP (KPOP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KPOP (KPOP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 50.75K $ 50.75K $ 50.75K Samlet udbud $ 823.34M $ 823.34M $ 823.34M Cirkulerende forsyning $ 823.34M $ 823.34M $ 823.34M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 50.75K $ 50.75K $ 50.75K Alle tiders Høj: $ 0.00331472 $ 0.00331472 $ 0.00331472 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om KPOP (KPOP) pris

KPOP (KPOP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KPOP (KPOP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KPOP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KPOP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KPOP's tokenomics, kan du udforske KPOP tokens live-pris!

