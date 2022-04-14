Kovin Segnocchi (KOVIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kovin Segnocchi (KOVIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kovin Segnocchi (KOVIN) Information Avalanche is no longer comparable to anything else in the crypto space. It's absolutely in its own new category of performant, flexible, multi-vm compute. It is becoming the first, true "decentralized AWS" of the crypto space, and nothing compares. Kovin Segnocchi, 2024. Officiel hjemmeside: https://kovin.lol/ Køb KOVIN nu!

Kovin Segnocchi (KOVIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kovin Segnocchi (KOVIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 48.98K $ 48.98K $ 48.98K Samlet udbud $ 69.42B $ 69.42B $ 69.42B Cirkulerende forsyning $ 69.42B $ 69.42B $ 69.42B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 48.98K $ 48.98K $ 48.98K Alle tiders Høj: $ 0.00006507 $ 0.00006507 $ 0.00006507 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Kovin Segnocchi (KOVIN) pris

Kovin Segnocchi (KOVIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kovin Segnocchi (KOVIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KOVIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KOVIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KOVIN's tokenomics, kan du udforske KOVIN tokens live-pris!

