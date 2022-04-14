Kounotori (KTO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kounotori (KTO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kounotori (KTO) Information We are a group of crypto-enthusiasts that have grown tired of rug-pulls, honeypots, and devs that, quite frankly, have no idea how to treat their community or their project. Although none of the core team have coding knowledge, we have the freedom to carefully choose the right people for the jobs needed rather than rely on the limitations of an in house team. We aim to release a staking platform on the Ethereum blockchain. Staking Kounotori token will offer higher returns than other tokens staked on the platform. Officiel hjemmeside: https://www.kounotoritoken.com/ Køb KTO nu!

Kounotori (KTO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kounotori (KTO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.000000001218 $ 0.000000001218 $ 0.000000001218 Få mere at vide om Kounotori (KTO) pris

Kounotori (KTO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kounotori (KTO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KTO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KTO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KTO's tokenomics, kan du udforske KTO tokens live-pris!

