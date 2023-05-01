Kortana (KORA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kortana (KORA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kortana (KORA) Information What is Kortana Legacy? Kortana Legacy is a 3rd-person shooter game that allows players to earn financial rewards through betting. With fast-paced action and competitive gameplay, players can stake their cryptocurrency to win big while battling it out in immersive, high-stakes battles. Introducing the game kortana legacy Kortana legacy is a game set in the kortana universe, featuring humanoid characters, robots, and aliens. earn kortana by defeating enemies in single-player mode or betting in multiplayer mode. for more information, check out the official kortana whitepaper. Officiel hjemmeside: https://kortanalegacy.com Hvidbog: https://kortanalegacy.com/wp-content/uploads/2023/05/KORTANA-LEGACY-WHITEPAPER-1.pdf Køb KORA nu!

Kortana (KORA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kortana (KORA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 267.57K $ 267.57K $ 267.57K Alle tiders Høj: $ 0.00900109 $ 0.00900109 $ 0.00900109 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00026756 $ 0.00026756 $ 0.00026756 Få mere at vide om Kortana (KORA) pris

Kortana (KORA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kortana (KORA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KORA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KORA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KORA's tokenomics, kan du udforske KORA tokens live-pris!

KORA Prisprediktion Vil du vide, hvor KORA måske er på vej hen? Vores KORA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KORA Tokens prisprediktion nu!

