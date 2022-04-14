Kontos (KOS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kontos (KOS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kontos (KOS) Information Kontos is a zk-powered and AI-enhanced chain-abstraction infrastructure powered Zecrey Labs. Kontos especially focus on the following abstractions: account, asset, chain and action abstractions. Its superior architecture enables users to enjoy numerous features, including gas-less transactions, asset-less operations, and key-less with higher security. By offering a single account for multiple blockchains, Kontos simplifies the usability of blockchain-based applications and provides an easy entry point into the world of web3. It streamlines managing and trading assets across networks. It simplifies cross-chain transactions with innovative chain, account, asset, and action abstractions, revolutionizing multi-chain navigation. With these unique features, Kontos is revolutionizing the traditional blockchain ecosystem and paving the way for the decentralized future. We're also backed by top investors: Binance Labs, Spartan Group, Shima Capital, Fenbushi Capital, .etc.

Kontos (KOS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kontos (KOS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 282.75K $ 282.75K $ 282.75K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Alle tiders Høj: $ 1.025 $ 1.025 $ 1.025 Alle tiders Lav: $ 0.00111339 $ 0.00111339 $ 0.00111339 Nuværende pris: $ 0.00149006 $ 0.00149006 $ 0.00149006 Få mere at vide om Kontos (KOS) pris

Kontos (KOS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kontos (KOS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KOS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KOS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KOS's tokenomics, kan du udforske KOS tokens live-pris!

