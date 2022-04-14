Konstellation (DARC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Konstellation (DARC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Konstellation (DARC) Information Konstellation is a decentralized cross-chain capital markets protocol built with Cosmos SDK. It is aimed to efficiently connect funds and the various components of the asset management industry with investors. Konstellation intends to be the financial services industry hub for Cosmos and other blockchain ecosystems through strategic inter-blockchain communications. The network is powered by DARC tokens, which are required for the Konstellation network's governance and transactions. Officiel hjemmeside: https://konstellation.tech Hvidbog: https://konstellation.gitbook.io/konstellation-official-document/introduction/whitepaper Køb DARC nu!

Konstellation (DARC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Konstellation (DARC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 157.34K $ 157.34K $ 157.34K Alle tiders Høj: $ 0.083267 $ 0.083267 $ 0.083267 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00015734 $ 0.00015734 $ 0.00015734 Få mere at vide om Konstellation (DARC) pris

Konstellation (DARC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Konstellation (DARC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DARC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DARC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DARC's tokenomics, kan du udforske DARC tokens live-pris!

