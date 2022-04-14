KongSwap (KONG) Tokenomics Få vigtig indsigt i KongSwap (KONG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KongSwap (KONG) Information KongSwap is a decentralized exchange (DEX) launched in October 2024 on the Internet Computer Protocol (ICP), designed to revolutionize trading by enabling users to swap a variety of tokens directly from their wallets without intermediaries. KongSwap offers fast transaction speeds, low fees, and enhanced security through ICP’s infrastructure. However, it goes far beyond these basics, positioning itself as a "SuperDex" with advanced features and ambitious goals. Seamless Cross-Chain Trading: Utilizing ICP’s Chain Fusion technology, KongSwap supports bridgeless trading of native tokens from major blockchains like Bitcoin, Ethereum, and Solana. This eliminates the need for third-party bridges, reducing risks and costs while boosting efficiency. High-Performance Stable Memory: With smart contracts capable of handling up to 400GB of stable memory, KongSwap powers sophisticated on-chain trading algorithms, prediction models, and real-time data processing—far exceeding traditional DEX limitations. Officiel hjemmeside: https://www.kongswap.io/ Køb KONG nu!

KongSwap (KONG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KongSwap (KONG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.66M $ 12.66M $ 12.66M Alle tiders Høj: $ 0.04057868 $ 0.04057868 $ 0.04057868 Alle tiders Lav: $ 0.01259586 $ 0.01259586 $ 0.01259586 Nuværende pris: $ 0.01263985 $ 0.01263985 $ 0.01263985 Få mere at vide om KongSwap (KONG) pris

KongSwap (KONG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KongSwap (KONG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KONG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KONG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KONG's tokenomics, kan du udforske KONG tokens live-pris!

