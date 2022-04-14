KONG SUI (KONG) Tokenomics Få vigtig indsigt i KONG SUI (KONG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KONG SUI (KONG) Information KONG SUI ($KONG) is a meme token developed to solve the goal of the ecosystem. Staking or Farming Functions to Earn $KONG Tokens, Solution Theme Creation Work that strives for creative development for many members and consultants on the art of NFTs and memes about KONG SUI on the sui blockchain. KONG SUI was founded to create a new mark on how to create memes and NFT based on the voluntary spirit of artists. Burning ingredients. The team is transparent about total supply and accounts, the $KONG clean token is the team's goal. Officiel hjemmeside: https://www.kongonsui.org/ Køb KONG nu!

KONG SUI (KONG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KONG SUI (KONG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.22K $ 17.22K $ 17.22K Samlet udbud $ 9.55B $ 9.55B $ 9.55B Cirkulerende forsyning $ 8.63B $ 8.63B $ 8.63B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.06K $ 19.06K $ 19.06K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om KONG SUI (KONG) pris

KONG SUI (KONG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KONG SUI (KONG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KONG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KONG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KONG's tokenomics, kan du udforske KONG tokens live-pris!

